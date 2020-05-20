勤業眾信（Deloitte）聯合會計師事務所今（20）日舉辦「金融業的智財管理新趨勢」線上研討會。勤業眾信建議，金融業應朝「建立PDCA管理循環、專業人士布署和制定即時的改善機制」三方向著手規劃、建立智慧財產管理制度強化公司治理，進而使企業得以永續經營。

勤業眾信聯合會計師事務所金融服務產業負責人吳怡君表示，109年度的公司治理評鑑指標新增「智慧財產管理計畫」，包括：公司是否制訂與營運目標連結之智慧財產管理計畫，並於公司網站或年報揭露執行情形，且至少一年一次向董事會報告。

若取得台灣智慧財產管理規範（TIPS）或類似之智慧財產管理系統驗證，則總分另加一分。隨著新修正的「上市上櫃公司治理實務守則」已正式將智財管理納入公司治理架構，並提升至董事會監管層級，可看出智財管理的重要程度。

吳怡君指出，觀察近年台灣金融專利的申請人，多以阿里巴巴、中華電信等大型電商或電信集團等非金融機構居多，金融業者必須留意相關智財風險，未來可能踩到的侵權對象不再只限於同業，若不加緊跟上腳步，日後恐難逃支付授權金的命運。

同時，隨著金融機購與外部協作廠商或供應商合作愈趨頻繁，亦須留意此可能成為營業秘密洩漏的缺口。然而，除了挑戰之外，亦存在相當的機會。目前台灣金融專利的申請類型以新型專利為大宗，加上國外金融專利的申請觸角仍未大規模遍及台灣，故台灣的金融專利布局仍有空間。

此外，專利訴訟與專利申請通常存在一定時間差，據此推估，台灣的金融科技專利訴訟可能將在近年紛紛出現，建議金融機構超前備戰。

(工商 )