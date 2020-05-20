延續前主委顧立雄政策，要求金融業繼續配合政府紓困與振興政策，新上任的金管會主委黃天牧20日提出四大金融目標，即強化金融韌性、推動金融創新、發展永續金融、落實普惠金融，強調金融業的營運資金來自社會大眾，應誠信經營，善盡公益及社會關懷，並充分支持產業發展。 為了落實四目標，黃天牧亦提出三大作法，一是金融監理政策的規劃與執行，應有短期作法及長期規劃，金融業經營亦是如此；二是金融業的監理規範應接軌國際，考慮市場現況循序漸進；三金融監理應符合比例原則。

金管會20日下午進行新舊任主委交接，原金管會主委顧立雄轉任國安會秘書長，由金管會常務副主委黃天牧升任主委。

黃天牧致詞時表示，顧立雄替金管會主委一職立下高的標竿，對繼任者而言是相當有挑戰性，但金融監理是他一生的工作、也是志業，黃天牧表示將承擔金管會主委的重任，將追隨前美國總統甘迺迪著作「當仁不讓」(Profiles in Courag）一書所展現的勇氣及無私無畏的精神，以專業、智慧及毅力，堅定帶領金管會同仁迎接未來的挑戰。

黃天牧提出其上任四大目標：

第一，強化金融韌性，要確保金融業的資本適足及業務財務健全經營，落實誠信的經營文化，並透過完善風險管理措施，提升金融體系韌性。

第二，推動創新金融方面，數位經濟時代來臨，金融創新是維持金融競爭力的關鍵，金融科技發展將秉持「鼓勵創新與預防風險」衡平原則，推動負責任創新，提升金融產業新價值。

第三，發展永續金融，因應推動永續發展的國際趨勢，金融業應善盡社會責任，促進環境永續平衡，發展綠色金融，致力創造經濟、環境、社會三贏。

第四，落實普惠金融，金融服務應能滿足各類型企業與民眾的不同需求，提供多元化金融商品，達到便利性與普及性。

致於如何有效達成四大監理目標，將有三大作法，一是金融監理政策的規劃與執行，除了短期的監理需求與目標外，更應有長期的規劃及遠見；同理，金融業的經營亦是如此。

第二是金融業的監理規範應接軌國際，導入過程中，將妥善考量國內產業發展現況，循序漸進。

第三是金融監理應符合比例原則，考量不同金融機構、商品及服務的風險特性，權衡適當的監理強度及管制手段。

黃天牧強調，金融監理應該超然獨立、公平、公正，就如同1930年代大公報總編輯張季鸞先生的辦報信念─「不黨、不賣、不私、不盲」四不精神，他將奉為金融監理的座右銘，未來所有金融監理政策均將以國家利益為依歸。

(工商 )