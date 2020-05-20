繼實施洗衣機、馬桶必須具備省水標章之後，為擴大節水效益及提升節水技術研發，經濟部水利署20日完成「沖水小便器」分級制度修法，針對目前普級省水標章的沖水小便器，以每次沖水量3公升以下的產品為主；新增沖水小便器金級省水標章，則以每次沖水量僅1.5公升以下的產品為主，水利署將訂定一年緩衝期，給業者銷售沖水小便器庫存品。

據調查，每年沖水小便器市售量約12萬具，沖水小便器分級後，預估每年將可節省水量約100萬噸，將大幅提升用水效益。

水利署說，過去普級沖水小便器省水標章，採自願性質，不強制實施，但上述「沖水小便器」分級制度修法完成後，省水標章也將訂定一年緩衝期，再依市場銷售情形調整，未來凡沒有普級與金級標章的沖水小便器，則不能在市面上銷售。

水利署表示，自2018年4月1日起實施洗衣機、馬桶必須具備省水標章，才可以在國內銷售，廣獲民眾及廠商高度認同。「沖水小便器」完成產品分級制後，考量該產品多用在公共場所，也將優先納入應具省水標章銷售產品項目。

惟考量沖水小便器業者，尚有未銷售產品及零件庫存問題，省水標章將區分為金級與普級實施時程，也將訂定一年緩衝期，再依市場銷售情形調整，以減輕業者的庫存壓力。

水利署自1998年推廣省水標章認證，民眾只要認明省水標章，即可輕鬆做環保、節水又省水費。目前省水標章產品有11項，其中「洗衣機」、「一段式省水馬桶」、及「兩段式省水馬桶」等3項產品，依省水量，分為「金級」、「普級」省水標章。

經統計，洗衣機及馬桶銷售情況，金級洗衣機比普級洗衣機銷售量高，金級省水馬桶銷售數，也逐年上升。其中，市售馬桶每3座，就有1座金級，消費者認同生活節水重要性，因此，對金級省水標章產品接受度，亦逐年提高。

(工商 )