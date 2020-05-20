聯發科(2454)今(20)日宣布，5G SoC(系統單晶片)「天璣1000」系列晶片，成為全球首款支援AV1影音標準的行動平台，透過先進影像編解碼功能，大幅提升壓縮效率，能夠處理最高每秒60格(60 fps)的速度、播放4K高畫質YouTube影音串流影片，協助客戶搶占高畫質影音串流的商機，也藉由產品效能提升強化競爭力，讓聯發科搶下更多市占率。

聯發科在5G布局相當積極，持續拓展產品線的廣度、深度，盼藉此在大陸品牌手機廠中奪下更多市占率。

聯發科陸續發表有天璣1000、天璣800、天璣1000+，以及日前最新的天璣820，就是要拚更豐富的產品選項強化利基，此外，因為5G產品毛利率高於平均，也將更有利於聯發科守穩逾40%毛利率的目標，拉升獲利表現。

聯發科認為，行動影音服務儼然已成為現代人使用手機功能時的首選，聯發科天璣1000系列的AV1影音解碼硬體，可高速串流影片和視像通話時，減少對處理器的負擔，從而達到延長電池續航力及壽命的目的。

聯發科無線通訊事業部協理李彥輯博士，聯發科率先支持硬體解碼AV1格式影音相容，尤其在千禧世代與Z世代的年輕族群中，有七成的人使用串流媒體服務。

根據產業報告，該市場以19.6％的年複合成長率擴展中，預計2025年可達到1246億美元的規模。隨著5G網路新時代到來，串流影音將成為推動5G普及化主要的驅動力之一。

AV1是一項專為網路串流而制定的新影音標準，為影音串流媒體業界帶來劃時代變化，該技術由開放媒體聯盟(Alliance for Open Media，由Google、Netflix、臉書、微軟、英特爾等多家廠商共同創立)在2018年推出，不僅是一項開放免授權金的超高性能影音編解碼器技術，影片壓縮效率更比前代的VP9高出30%，可讓各類行動裝置能以更小的網路流量，來串流更高解析度影音內容。

Google Chrome產品管理總監Matt Frost表示，AV1影片日漸成為手持設備上播放高畫質影音的重要格式，聯發科天璣1000系列5G單晶片搭載AV1的專屬硬體解碼器，加速推動其應用普及。隨著行動影音串流服務的普及，像聯發科這樣支援AV1的業者也陸續出現，凸顯新一代編解碼技術開發的重要性。

(時報資訊)