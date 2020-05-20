現年82歲的台中前健美協會理事長葉男，3年多前在自己經營的健身中心內，當著跟他關係密切的女學生小綠（化名）面前，用手機內的圖片「12星座男女性交姿勢圖片」，跟她暢談性愛姿勢，並以雕塑身材理由，要小綠全身脫光並趁機揩油，台中法院今判葉男有期徒刑一年確定。

判決書指出，23歲的小綠經由男友介紹去健身中心運動，並且找案發時79歲的葉姓負責人當教練，雙方還以爺孫相稱，沒想到在2017年底某天，葉男竟然以「12星座男女性交姿勢圖片」跟她聊起房中術，「這個姿勢會讓女生很快高潮喔」等語，讓小綠嚇的花容失色。

判決書說，小綠還被葉男要求以雕塑身材的藉口，要小綠脫下衣服，接著葉男開始用舌頭舔小綠的脖子，讓小綠氣的回家向男友告狀，事後也經常到精神科吃藥，還差點輕生。

葉男辯稱，事發他聽到小綠在健身中心裏頭呼叫，走過去才見到對方竟全身全裸，趕緊要小綠穿上衣物，也強調絕沒有舔吻小綠一事。

台中地方法院勘驗2人說法及相關事證後，採信小綠的說詞，且透過錄音譯文可知，葉男曾說，「妳跟男朋友那個的時候，是不是跟妳很舒服」、「我很喜歡妳」等語，不斷詢問小綠跟男友的性愛狀況，明顯是出於滿足自身性慾。

法院判葉男應賠償小綠10萬元，並依《強制猥褻》罪判葉男有期徒刑一年，案經上訴台中高分院、最高法院都遭到駁回，全案確定。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)