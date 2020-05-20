2020年全球金融市場迎來第一隻黑天鵝新冠疫情，各國紛紛以封城措施來減緩疫情擴散，因此影響全球經濟，所幸各國央行及政府積極推動寬鬆的貨幣及財政政策，確保市場流動性充足，大幅降低系統性風險發生的機率。另一方面，由於疫情影響，全球出口及旅遊需求下降，使原油價格大受打擊，即使石油輸出國組織協議減產，減產的幅度仍不及需求的減少，所幸在近期疫情趨緩的態勢下，原油需求可望逐漸恢復，目前布蘭特原油小幅反彈至超過每桶30美元。

NN(L)新興市場債券基金經理人胡璋健表示，疫情大爆發衝擊全球金融市場，但全球央行及政府聯手救市，緩解流動性緊俏，新興市場債券出現反彈，不過，目前新興市場美元主權債價格仍在過去10年以來相對低點，而利差仍高達578個基本點，是近10年來難得的高點。隨著歐美各主要國家殖利率已趨近於零甚至進入負利率，新興市場美元主權債擁有高殖利率、高利差、價格便宜等誘因，加上IMF等國際組織大力金援新興市場國家，近期市場恐慌情緒已開始逐步消散，可望持續吸引資金流入，後市看俏。

胡璋健表示，雖然油價下跌一開始對部分身為石油輸出國的新興國家帶來財政壓力，不過國際貨幣基金組織(IMF)、世界銀行(World Bank)持續擴大援助力道，以幫助新興與低收入國家對抗疫情並穩定經濟，可望支持新興國家經濟基本面並提升償債能力。此外，目前新興市場CDS價格所反映的違約率為8%左右，即便在2008年金融海嘯發生時，實際違約率也不到4%，部分國家主權債券價格已完全反映市場對此的預期、甚至有超跌的情況，因此具備不錯的投資價值。

胡璋健進一步指出，新興市場美元主權債券目前的殖利率約為6.5％，在美國聯準會下調基準利率至零且許多國家公債的殖利率為負值的情況下，新興市場美元主權債顯得更具吸引力，隨著主要市場經濟重啟、投資人信心逐漸回復，資金將可望重回新興債市。從利差來看，新興市場美元主權債的利差自過去15年以來僅有一次超過目前水準，即是在2008年金融海嘯期間，而在2009年危機度過後，利差水準即收斂至約240個基本點，目前新興市場美元主權債利差約為578個基本點，是難得一見的高點，未來利差進一步收斂的空間仍大，可伺機進場卡位。

(時報資訊)