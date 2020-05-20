2016年桃園復興區發生一起殘忍的殺人棄屍案件。1名竺姓女子，長期被有弱智的吳姓男子追求，竺女竟利用對方愛慕她，在2016年9月綁走吳男，以利刃割手腳的凌虐手法，強逼贈與500多萬元的房產，造成吳失血過多死亡。事後竺女教唆男子丁姓男子共同將吳男埋屍復興鄉爺亨部落，桃園地方法院歷經2年審判，因無直接證據證明竺女殺人，判決殺人罪無罪，但因棄屍做證確鑿，各判竺女與丁男2年、1年徒刑。

警方調查，綽號「甜甜」的竺女與綽號「阿水」的丁男，與吳姓男子往來密切，3人都有毒品前科。經濟狀況不佳的竺女，知道患有弱智的吳男家族是桃園區地主，名下也有一間價值500多萬元的房地產，於是利用吳對自己情愫，2016年9月初把吳綁走，並逼他簽立本票要 求贈與房產。

吳男也知道有黑道背景的竺女覬覦他的房產，被綁走前就先把房產贈與給姊姊，但後來疑受不了凌虐痛苦，又央求姊姊把房產贈與給竺女。吳男被虐死後，竺女教唆丁男駕車至桃園復興山區，埋屍在當地爺亨部落旁的草叢中。

吳男死後，道上兄弟獲悉竺女獲贈500多萬房地產，曾多次上門打算從中賺點錢，加上竺女與丁男拍攝凌虐死者影片，在毒品人口的「 毒友圈」內瘋傳，畫面中吳姓男子滿臉是血，還被逼唱跳「兩隻老虎 」，竺女再旁叫囂罵髒話要他認真點，冷血行徑令人不寒而慄。

但竺女被逮後始終不認犯案，桃園地院審理時，也查無明確竺女涉犯殺人罪的明確證據，因此在殺人罪部分，判決竺女與丁男無罪。但因為棄屍證據確鑿，各判2年、1年有期徒刑。

(中時電子報)