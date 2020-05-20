苗栗仁德醫專20日上午舉辦桃竹苗地區首場大專院校徵才博覽會，大批應屆畢業生排隊入場。〔謝明俊攝〕

苗栗仁德醫專20日上午舉辦桃竹苗地區首場大專院校徵才博覽會，多數廠商是知名醫療院所。〔謝明俊攝〕

苗栗仁德醫專20日上午舉辦桃竹苗地區首場大專院校徵才博覽會，多數廠商是知名醫療院所。〔謝明俊攝〕

苗栗仁德醫專20日上午舉辦桃竹苗地區首場大專院校徵才博覽會，國軍苗栗招募中心也到場招募新血。〔謝明俊攝〕

苗栗仁德醫專20日上午舉辦桃竹苗地區首場大專院校徵才博覽會，新竹空軍第2聯隊也透過VR模擬飛行招攬新血。〔謝明俊攝〕

苗栗仁德醫專20日上午舉辦國內防疫以來，桃竹苗地區首次大專院校校園徵才博覽會，共有40家廠商單位前來設攤，招募應屆畢業同學投入職場，有9成以上廠商是桃竹苗及中彰投地區的醫療院所，國軍苗栗招募中心也會同新竹空軍第2聯隊及陸軍584旅到場招募新血，吸引不少男女同學詢問。

由於疫情影響，苗栗地區的大專院校聯合大學及育達科大，都取消今年的校園徵才博覽會，仁德醫專本身就是醫療專業學習單位，見到目前國內疫情已經大幅趨緩下，為保障學校應屆畢業生就業求職機會，因而決定繼續舉辦徵才博覽會。

20日上午在仁德醫專校內舉辦的徵才博覽會，原本有38個廠商單位參加徵才，至上周校方決定照常舉辦時，另有2個廠商林新醫院等臨時決定加入，因此才增為40家。

這40家廠商中，9成以上都是桃竹苗及中彰投地區的知名醫療院所，包括苗栗本地大千、為恭醫院，甚至遠自南投而來的部立南投醫院，都前來招募新血。由於仁德醫專設有視光學科，所以現場也有2家眼鏡廠商招募。

另外，招募攤位中最顯目的要算是國軍苗栗招募中心，新竹空軍第2聯隊及陸軍第584旅也派員一同招募有志報國的畢業同學，空軍第2聯隊更在現場準備VR模擬飛行器，供同學們模擬試飛，引來許多學生排隊嘗試。

勞動部苗栗就業中心也特別派員設攤協助應屆畢業生就業，就業中心主任陳懷峰指出，今年受疫情影響，很多產業在減班休息，就業機會少了一點，今年大學校園就業博覽會，有很多場次也都受到疫情影響停辦，為了促進應屆畢業生就業，勞動部特別規畫線上就業博覽會，並從本周起開始運作，應屆畢業生如果有就業需求，可上線上就業博覽會查詢申辦。

陳懷峰表示，勞動部為了獎勵應屆畢業生找到工作，有發給3萬元尋職就業獎勵金，如果有青年要到外地覓職，勞動部並有提供異地就業津貼，或是求職交通獎勵金，如果不想通勤，想要租屋的話，也有租屋津貼提供。

(中時 )