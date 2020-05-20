「文獻行旅－從清代文獻漫遊歷史中的水沙連」獲得高清晰科技白金獎殊榮

5G世代來臨，國立故宮博物院運用5G虛實空間整合，在去年推出「雅集鏡遇AR導覽」，讓現代人即使在21世紀，也能看見古代文人雅集盛況。創新概念也獲得今年美國休士頓影展新媒體互動組中的成人／專業類白金獎。

故宮今(20)日發布新聞稿指出，此回故宮參與第53屆休士頓影展，其中多項數位媒體影音作品備受國際肯定，與74個國家、超過4570 件影音媒體作品共同角逐影展獎項，最終抱回14項大獎，其中囊括5座白金獎、5座金獎、3座銀獎、1座銅獎。

本次獲獎作品類型橫跨各領域。數位媒體作品方面，有刻正於北院210書畫數位展間展出中的「經典之美－新媒體藝術展」，以數位媒體與沉浸式互動裝置展陳文物鑑賞美學，獲得新媒體互動組的兒童教育類金獎。由各界名人共襄盛舉拍攝的「經典之美系列影片」也分別獲得最佳首頁銀獎與網路影片類銅獎。

影片方面，則是以創意敘事風格，成功喚起故宮帶給觀眾不同感動的高人氣形象影片「未來，不期而遇」獲得電視廣告及公共服務廣告白金獎；以細膩手法呈現之「〈龍藏經〉文物知識影片」也在此次競賽中獲得影片和錄像製作-文化類金獎。

此外，故宮跨域及館際合作也締造豐碩成果，如與國立海洋科技博物館合力推出之「海錯奇珍－新媒體藝術展」，首度將故宮典藏〈海錯圖〉之水族生物對照還原，使觀眾一窺古畫中的真實世界，也獲獎肯定；和衛武營國家藝術中心合作，融合清明上河圖虛擬實境與高雄愛河之「上河藝影：故宮ｘ衛武營新媒體藝術展」則摘下新媒體高清晰科技金獎。

歷史悠久的休士頓影展為北美三大獨立影展之一。故宮表示，今年故宮數位媒體作品在國際影展上大放異彩，將台灣博物館數位科技實力推向國際舞台。未來故宮將持續結合藝術教育與創新數位科技應用，透過虛實整合與多元跨域的美學視角，讓當代觀眾深度體驗故宮國寶文物厚實的文化底蘊，達成博物館教育之社會使命。

(中時 )