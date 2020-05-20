蔡英文總統今天上午就職典禮發表演說，國民黨前副祕書長蔡正元表示，蔡總統的演講顯然只是在利用「中華民國」擋住可能的內外烽火，若中國大陸的回應還是不死不活，嘴巴把中國統一說得天花亂墜，卻在行動上一副鴉片吃太多的樣子，那蔡英文還是可以安穩過四年。

蔡正元說，蔡英文第二任的演講內容真的很奇怪，首先只講不接受「一國兩制」，完全不提反對「九二共識」，開頭就講「中華民國史上」，還宣誓遵守中華民國憲法；最後才講「七十年來，中華民國台灣」，接著砍掉「中華民國」改講「七十年來，台灣」，顯然蔡英文在利用「中華民國」擋住可能的內外烽火。

再者，蔡英文通篇不提年金改革，也不談尚未開始且最巨大的勞保年金改革，和勞保投資股票的巨額虧損，這些都是她過去引以為傲的「成就」；她也未提及鎮壓國民黨的沒收黨產條例，和促進轉型正義條例、同性婚姻法案這些「重大功績」。

蔡正元說，蔡英文反而大談修憲，連蔡易餘那種裹小腳的修憲都要被迫撤案，剩下的只有「十八歲修憲案」，實在沒什麼了不起的用處；反而吹噓台灣在一片蕭條聲中「重返亞洲四小龍之首」的業績，卻不談這項業績完全來自中國大陸訂單的事實。

蔡英文也絲毫不提她的「親美反中」演出，也不談因此讓台灣處於中美對撞板塊的斷層線上，可能成為歷史性的震央。接下來看中國大陸的回應，也許還是不死不活，嘴巴把中國統一說得天花亂墜，卻在行動上一副鴉片吃太多的樣子，那蔡英文還是可以安穩過四年。

(中時 )