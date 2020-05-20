前民進黨主席卓榮泰。（圖／讀者提供）

蔡英文總統下午返回民進黨參加黨主席就職典禮，前主席卓榮泰發表臨表感言，他致詞時表示，他已經達成被交付的任務，要向全體先進黨員同志及中執委們告退，從這場大改革的行動中告別，離開公共職務。「我感恩，因為人民的信任、全黨的團結，今天才有榮幸將「黨主席」這份重要職務與責任直接交到中華民國台灣現任總統的手上，這對我是畢生的榮耀！」

蔡總統也在致詞結束後，送卓榮泰離開民進黨中央，卓榮泰則自己開車回家，並跟大家道別。

卓榮泰致辭時指出，非常榮幸能完成今天這場交接儀式。首先他要感謝、恭賀總統。總統身為一位強力的候選人，帶領本黨及立委參選人共同打了一場漂亮的選戰，守住了主權，也守住了台灣。再一次向總統表示感謝與道賀。

他說，去年6月19日的中執會，全體中執委向總統說，「我們一定用盡全力，讓總統用最快的時間回來主持會議，今天我要請我們所有中執委們，向總統報告：我們做到了！」

他說，去年1月9日他受全體黨員指派接任這個工作時提出「保衛本土政權、維護國會優勢、推動進步價值」，中央黨部也訂定「總統連任國會過半」的勝選目標，「今天中執會全體委員，也可以再一次大聲和全體黨員先進報告：這些目標我們也都達到了！」

他指出，去年9月28日33週年黨慶全代會，通過由羅文嘉秘書長領軍，率領林飛帆副秘書長等社會對話小組同仁擬訂的「社會同行、世代共贏」的新決議文；也在新的行動綱領引領下，「找回老同志、召喚年輕新朋友」，也完成選戰的歷史任務，「今天全黨可以向台灣國人同胞報告：民主進步黨真正做到，我們也達到這個目標。」

卓說，他要再度感謝羅秘書長帶領的所有工作夥伴，「是你們將許多不夠完美、不夠準確的戰略計畫，透過高效率與超理性的執行力，才能完成一場又一場戰役，取得一次又一次的勝利，我要向各位工作夥伴表達最高的敬意」。

他說，但是他要在此提醒各位同志，在9樓門口「18人組黨工作小組」所代表的創黨精神和基本核心價值，永遠不能忘記，黨必須永遠堅持，台灣人民才會繼續給我們機會！大家務必切記、務必珍惜！

(中時 )