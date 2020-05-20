龍潭郵局接連攔截感情詐騙警表揚感謝。(龍潭警分局提供／呂筱蟬桃園傳真)

中華郵政龍潭郵局員工呂曼莉，今年1至3月間，連續成功阻止兩起詐騙案件，成功攔截超過15萬元受騙匯出，龍潭警方局特別前往該局表揚，她也笑說今後也會和警察共同守護人民的財產，讓不法之徒無法騙取人民的血汗錢。

龍潭警分局表揚轄內銀行成功阻詐有功人員，其中龍潭郵局於今年2月及3月間，分別成功攔阻民眾遭詐騙10萬多及5萬多元，金額雖不高，但對於被害人來說能夠守住辛苦賺來的血汗錢，仍然十分感謝。

呂曼莉說，第1次一位外籍移工，來郵局要匯款10萬多元至海外，因為是海外帳戶，立即關心提問原委，女移工表示，在網路結識一名外籍男友，機警認為又是假交友詐騙手法報警，該女才回神驚覺自己差點受詐。

另外一起也是同樣的詐騙手法，又是一名婦人結識外籍男網友要求匯款美金1000多元，也同樣積極勸說民眾，成功讓她放棄匯款並提醒相關詐騙手法以免再度受害。

龍潭警分局分局長蕭欽杰表示，2次的攔阻被害人都是遇到感情詐騙，詐騙集團偽裝外籍人士，以交往為幌子詐騙被害人匯款，詐騙手法層出不窮，所謂「警力有限、民力無窮」，民眾倘發現可疑或不法情事，應即就近向警察機關通報，共同打擊犯罪。

(中時 )