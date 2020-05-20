民進黨最新人事名單拍板，其中備受注目的副秘書長林飛帆留任，引來許多議論。對此，自由作家洛杉基諷刺表示，民進黨的有情有義，在林飛帆身上，表現得淋漓盡致。

民進黨最新人事，除了日前秘書長由林錫耀出任，林飛帆也確定留任副秘書長！林飛帆昨證實此人事案，並表示未來負責將負責中國部、外交部及政策會。高幸雪、林鶴明也留任副秘書長，祕書處主任林秀玲留任。

對此，洛杉基在臉書表示，民進黨的有情有義，在林飛帆身上，表現得淋漓盡致。他說林去總統蔡英文母校LSE唸書，回來立刻擔任民進黨副秘書長，月領高薪九萬，現在還能繼續擔任黨職，「不知其他民進黨老黨員看在眼裡，會不會幹在心裡？一個幫蔡英文拿下天下的黨外闖將，空降黨中央，竟然比其他忠誠老黨員還得到關愛」。

洛杉基也諷刺表示，國民黨不喜歡闖將，連不屬於「菁英」的，都不被受到黨中央歡迎；像林飛帆這種人，在國民黨是絕對不可能會受到重用的。

(中時電子報)