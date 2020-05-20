崔佩儀20日錄TVBS《女人我最大》，成功瘦身的她看起來臉色紅潤，笑稱現在買衣服超輕鬆不用花大錢，跟過去花萬元看起來仍像大媽完全不同。母親節當天，兒子貝克宇找老爸Sam挑了名牌包給媽媽當禮物，她感動表示：「我自己喜歡可放很多東西的大包包，但兒子挑的是時髦小包包，收到還是很感動，我的日常付出，家裡2個男生都看在眼裡。」

崔佩儀近日正在拍攝電視劇《跟鯊魚接吻》，她認為自己從「直升機媽媽」的緊迫盯人，但現在跟孩子溝通融洽的自信媽媽，不只生活態度轉變，外貌也轉變。現在的她享受拍戲，笑稱老公、小孩比自己還緊張劇情發展，每次劇本一傳來，立刻猜測角色是否因癌症病死，Sam甚至豪氣承諾，「我出錢都沒關係，讓妳繼續演。」貝克宇也忙著「指導」媽媽演技。有趣的是，貝克宇從小總聽老師誇媽媽是厲害演員，直到這次拍戲到現場旁觀，才忍不住驚呼，「媽媽，妳真的會拍戲耶。」更因此興起演戲興趣。

全球受疫情影響，經常飛出國工作的Sam難得4個月都在家，崔佩儀表示：「他在家比到處飛還累，不能去拜訪廠商，代表要百戰百勝。」她提及老公的公司營運佳，甚至有機會接到來自武漢的大單子，但因疫情嚴峻，大家決定還是先暫緩，「機會是留給努力工作的人，先生在外辛苦，從黑髮到白髮，我也跟他說：『錢夠用就好』。」56歲的她也很感謝每天出門仍有工作。

(中時 )