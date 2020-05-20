上周美國加大對華為的限制措施，隨後大陸官媒就反嗆，將以不可靠實體清單反制，並劍指蘋果等美企，對此，專家認為，基於蘋果「對大陸經濟的貢獻程度」及「與大陸政府關係良好」，北京把矛頭對準蘋果的機率不大。

CNBC報導，在美國擴大對華為的限制後，大陸官媒也迅速出手，稱可能將蘋果等美企列入不可靠實體清單做為反擊，不過，專家從兩點觀察，認為北京不太可能報復蘋果。

第一，是蘋果對大陸經濟的貢獻，蘋果產品像是iPhone、AirPods等其組裝大本營都在大陸，若是拿蘋果開刀，影響到的不只是經濟，勞工也將是一大問題。

再者，包括蘋果在內的美企近年來都在尋求供應鏈多元化，若強力限制蘋果，恐怕加速相關供應鏈撤離大陸。

第二，蘋果與大陸政府關係良好，美國與華為之爭，蘋果並非第一次被捲入其中，去年5月華為被列入美國實體清單後，也有大陸民眾聲稱抵制蘋果，但從銷售狀況證明，效果並不顯著。

而且，蘋果也屢次順從大陸審查制度，像是去年反送中事件，陸版蘋果App Store就移除報導香港抗爭的Quartz新聞。

基於上述兩點，蘋果不只對大陸經濟具有直接與間接的貢獻，與北京政府也建立了良好關係，因此專家認為，大陸拿蘋果出氣的機率應該不大。

(中時電子報)