針對社會局托嬰中心管理及社福補助查詢，市議員林德宇20日民政業務質詢指出，市府社會局在托嬰中心管理與稽查的資訊揭露上明顯不足，尤其是社福地圖網站有很多的改善及優化空間；他要求社會局要在網站上做到「托嬰稽查全都露」，更要求針對社福補助要設立「一站式查詢」的使用介面。

社會局長彭懷真指出，社會局的網站介面目前確實仍有不足與缺陷，因為資訊人力較缺乏，最近已減少一名社工師員額，準備招聘一位資訊人力，會朝議員所提的建議為方向努力。

林德宇表示，去年的定期會他就有提出托嬰中心資訊揭露不足的問題，社會局也因應此問題，用心做了「社福地圖」網站，值得肯定。但他發現，社會局官網上托嬰中心的稽查資料還停留在108年第二季，竟整整慢了一年！

林德宇說，雖然目前這些資訊都轉移到社福地圖上供民眾瀏覽，稽查項目、稽查缺失都有列出，但依然看不到這些缺失有沒有改正、什麼時候改正，民眾看了會安心嗎？他要打上一個大大的問號。

林德宇建議社會局參考新竹市政府社會處的網站，整合社會局官網、社福地圖及樂活台中App等介面，做到即時更新，並完整揭露托嬰中心違規項目、是否已改善，讓這些資訊一目了然，打造真正友善、便利的社福地圖。

林德宇也提出，民眾要申請各種補助、紓困，都要在社會局網站上點選很多介面才能查清楚，他要求社會局要整合成「一站式查詢」。

(中時 )