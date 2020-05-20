今天520夫人狂暗示 陳時中竟回不知道 15:012020/05/20 中時 鄭郁蓁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 疫情中心指揮官，衛福部長陳時中。（中央流行疫情指揮中心提供／林周義台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今天是520，許多人關心，阿中部長今天有沒有特別向夫人說「某句話」。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天帶領防疫五月天參加總統就職大典，他說，出門前，太太有問他，「今天是520，很多人講一句話，你知不知道？」 陳時中靦腆笑說，自己想很久，當下回「我不知道」，後來看到大家討論才知道，「2020520」的意義就很清楚，原來該講什麼話。 連13天零確診 陳時中收到玉荷包：代表很多0 (中時 ) #520 #今天 #陳時中 #不知道 #夫人 也許您會感興趣 推薦閱讀 520大利多民眾要把握 中市公寓大廈維修補助開跑 09:532020/05/16 生活 府院黑函今再發 府：危險帳號勿轉發 13:432020/05/16 政治 張愛玲愛情金句為靈感！520新北高樓餐廳品微醺訴浪漫 16:142020/05/16 旅遊 苦苓驚爆：「這友邦」520前可能與台斷交 23:382020/05/16 政治 假日到黨中央打包 羅文嘉：輕輕的我走了 13:162020/05/17 政治 陳時中被做成沙雕！妙答感想超誠實全場大笑 18:572020/05/17 生活 1分鐘讀財經》華為新禁令襲擊台積電 恐毀掉520行情？ 08:062020/05/18 財經 520大聲說出我愛你 享頂呱呱一斤雞7折優惠 11:042020/05/18 旅遊 520我愛零 腕表搶「零確診」報復性消費商機 13:252020/05/18 時尚 520前夕獨派民調 蔡英文滿意度逾7成創新高 11:472020/05/18 政治 生活熱門新聞 前長榮空姐嗆在機師餐加料！郭芷嫣親揭官司結果 - 生活 飛蟻屍海淹沒地板 照片曝光...8千人看傻喊扯 - 生活 蛋吃多不會膽固醇過高 醫：這4種人例外 - 生活 北車給坐嗎？黃暐瀚留言林佳龍臉書16字 網炸了 - 生活 梅雨鋒面這天最恐怖 降雨熱點曝光 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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