今天是520，許多人關心，阿中部長今天有沒有特別向夫人說「某句話」。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天帶領防疫五月天參加總統就職大典，他說，出門前，太太有問他，「今天是520，很多人講一句話，你知不知道？」

陳時中靦腆笑說，自己想很久，當下回「我不知道」，後來看到大家討論才知道，「2020520」的意義就很清楚，原來該講什麼話。

(中時 )