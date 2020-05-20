飛鼠裝滑翔19秒後偏離路線 女大生半空急墮消失鏡頭前

劉女熱愛極限運動，外型出色，有「極限女神」之稱。（微博照片）

劉女熱愛極限運動，滑雪、潛水、衝浪、跳傘都很擅長。（微博照片）

外型出色、技巧出眾，有「極限女神」之稱的大陸24歲劉姓女大學生，在湖南省張家界天門山景區進行飛鼠裝滑翔失蹤，5月18日遺體被尋獲，確定遇難。女大生最後身影曝光，她跳出直升機後正常飛行19秒，接著突然偏離航道，急速下墜數百公尺，消失在鏡頭前。

北京某文化傳媒公司上周二（12日）在湖南張家界天門山景區取景，拍攝極限運動紀錄短片，24歲的劉姓女大學生進行飛鼠裝滑翔（大陸稱「翼裝飛行」）期間失聯。5月18日下午，張家界藍天救援隊成員向大陸《華商網》表示，當天上午11時許，找到劉女遺體，已無生命跡象。

大陸媒體公開劉女最後身影，事發當時是上午11時19分左右，天氣晴朗、視野清晰。據《香港01》報導，直升機飛抵天門山後山上空，高度約2500公尺的既定位置，劉女及攝影師做好起跳準備後，劉女先一躍而下，攝影師跟著跳出直升機。

從攝影師拍攝畫面可見，劉女在平穩飛行19秒後，路線開始明顯偏離，並且突然以非正常姿勢急墜數百公尺，消失在鏡頭前。

據了解，劉女在大陸跳傘圈屬於「大神」等級，積累了200次跳傘經驗之後，開始嘗試飛鼠裝滑翔，並曾到杜拜學習2個月。熱愛極限運動的她，滑雪、潛水、衝浪、跳傘都很擅長。

而她似乎也早就看淡生死，曾在接受採訪時說：「極限運動給我面對死亡和傷痛更加平和的勇氣，也讓我不斷對自己對生活有新的理解和認識。」。

一名跳傘愛好者表示，進行飛鼠裝滑翔等極限運動，一般都會簽「生死狀」，也就是免責協議，上面明確警示可能出現、且不能因為工作人員正常工作而避免的危險，在這些情況下，如果出了事，工作人員是免責的。

(中時電子報)