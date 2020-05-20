國安會秘書長顧立雄今起正式上任，對於為何能異軍突起，從財經背景的金管會主委接掌國安會，名嘴黃創夏認為，這與蔡英文踏入政壇，本身其實也是和國安會主導未來國家財經戰略有關，「國家經濟戰略」總掌舵，一直都是國安會重要使命。

黃創夏今(20日)在臉書貼文表示，一般人通常想到國安會，就是外交、兩岸和搞情報，事實上國安會從蔣介石時代成立，到李登輝時代的法制化之後，「財政部部長」和「經濟部部長」本來就是國安會法定之出席成員，說明了財經大計本是國安會的使命，由此脈絡，顧立雄出掌國安會秘書長也顯示出蔡英文有意主控未來台灣的財經國家戰略方向，顧立雄將是財經大掌櫃！

他解釋，蔡英文踏入政壇本身其實也是和國安會主導未來國家財經戰略有關，1990年代蘇聯鐵幕崩潰，冷戰結束，全球化時代降臨。李登輝那時就是由國安會主導台灣融入全球化行列，籌畫加入WTO前身GATT，蔡英文以法律專長加入國安會，開啟了她從政之路。

黃創夏強調，不要以為「法律」和「財經」無關！上世紀90年代和美國和台灣的經貿談判，是法律戰；加入GATT到WTO，攻防重點是法律；台灣嘗試成為「亞太營運中心」主要的工作是修訂合於國際規範的經濟環境，重點工作也是法律，主其事者是大律師劉紹樑。

甚至，當台灣產業被中國大陸所磁吸，政府推動之好幾波的「排除投資障礙」，主要工作還是法規環境的現代化！挑選顧立雄這樣的法律人主掌國安會，蔡英文的布局方向很明朗了，就是她很知道「後新冠肺炎時代」的趨勢和考驗，她又是在總體經濟格局中，曾經參與台灣融入第一次全球化的參與者，面對新情勢的來臨，她將要透過顧立雄來掌舵。

黃創夏最後總結，過去顧立雄出掌金管會期間，法律人的特性讓金融環境條規更明確，在金融專業經理人口中評價不俗，以此特性掌國安會，當可輔佐蔡英文打造全新的法規環境，引領台灣新的經濟大戰略。

(中時電子報)