不少失智老人因子女白天上班工作，單獨外出恐迷路走失或發生危險，造成他們長時間足不出戶，元真健康事業股份有限公司20日捐贈二手車給聯新文教基金會，將協助接送失智長者參與失智據點活動，讓交通不再是距離，幫助更多失智者及家庭。

聯新文教基金會董事長同時也是聯新國際醫院總院長張煥禎表示，高齡化社會是現在進行式，聯新國際醫院長期關注高齡長輩健康醫療，針對失智症照護成立失智暨帕金森症中心、南桃園失智共同照護中心，以資源整合與跨團隊合作模式，提供失智症民眾良好的身心照顧。

聯新南桃園失智共同照護中心主任林衛邑說，失智症雖無法治癒，及早發現診斷以藥物治療控制病情，搭配延緩失能課程，再加上參加活動可以舒展筋骨，保持社交關係，多管齊下將有助延緩病情退化。

元真健康事業股份公司董事長謝玉青則說，聯新醫護人員在這次國內防疫的貢獻有目共睹，也希望這次捐贈車輛能發揮功能，幫助失智長者。

(中時 )