裕隆(2201)今參加券商舉行的法說會，協理羅文邑今日表示，旗下自有品牌納智捷大部分車型攤提部分，既有車型減損都已經於去年第四季反應，未來納智捷以輕資產開放平台角度，延續納智捷產品。

另外，先前董事會決議規劃動用特別盈餘公積151.45億元，並減資57.29億元彌補去年度的大幅虧損，預計減資幅度約36.4%，減資後實收資本額降為100億元。協理羅文邑今日表示，減資案將提報六月股東會，第三季底到第四季初進行。

裕隆在去年底大舉認虧後、擺脫財務包袱，今年首季轉盈，終結連三季虧損，單季每股盈餘0.13元。

裕隆協理羅文邑今日表示，納智捷大部分車型攤提已經在去年根據與會計師討論，既有車型減損都已經去年第四季反應。部分資產作價到與鴻海合組的新合資公司。未來納智捷會有電動車銷售。

納智捷品牌將以輕資產開放平台角度，延續納智捷產品；納智捷今年在台灣市場銷售目標為五千台左右，中國納智捷銷售目標尚未明朗，去年銷量大概是兩千台。

此外，羅文邑指出，子公司華創車電以25.55億元向東風裕隆汽車有限公司購買LC平台車型技術資產，未來將作價到與鴻海(2317)合資的公司，共同發展新能源車。裕隆以開放平台資產作價出資76.32億元，佔股49%，鴻海現金出資占股51%，新合資公司將推動汽車整車研發設計、開放平台共用化及生態，在購入LC平台車型技術資產後，也宣示納智捷將開發S3、U5電動車。

裕隆汽車去年底一次認列發展自主品牌損失244億元，今年第一季財報即轉盈，首季EPS為0.13元，低於去年第一季的0.17元。第一季在新冠肺炎疫情影響下，兩岸車市低迷，公司第一季營收175.72億元，年減13%，稅後淨利1.97億元，每股盈餘為0.13元，成功終結連三季虧損。

裕隆第一季營收175.72億元，營業淨利6.15億元，淨利歸屬母公司業主1.97億元，年減22.25%，EPS 0.13元。

全年車市來看，受到COVID-19疫情干擾，裕隆集團看淡兩岸車市。

今年1~4月台灣汽車市場總銷量13.1萬台，較去年同期成長3.1%。裕隆預估2020年整體台灣汽車市場約42.2萬台，較2019年42.7萬台衰退約1.1%，惟近期受COVID-19疫情在全球延燒，經濟將受影響，且汽車屬高消費產品，衝擊力道尤大，台灣車市是否受影響將繼續觀察。

2020年1~4月中國大陸汽車市場總銷量為576.1萬台，年減31.1%，其中乘用車銷量443.3萬台，年減35.3%。裕隆表示，目前COVID-19疫情持續蔓延，短期勢必衝擊汽車產銷，並打亂零組件供應體系，推估2020年中國大陸整體汽車市場銷量較2019年衰退約22.4%，約為2,000萬台。

(時報資訊)