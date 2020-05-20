杏一(4175)周三舉辦線上法說會，目前全台門市已達257家、大陸門市16家、並擁23座商場營運，杏一指出，從醫院深入社區政策皆表現亮眼，在台灣已具有經濟規模，營運前景樂觀。

據國發會網站統計，台灣將於2026年邁入超高齡社會，工研院估計台灣整體橘色商機將於2025年達3.6兆元。杏一積極深入社區型門市，同時縱向深入在地社區，輔以老老照護、百里活動、樂齡店長等在地活動，深耕社區居家照護，為下波營運成長奠定基礎。

杏一看好銀髮、樂齡橘色商機崛起趨勢，積極佈局線上平台，[email protected]官方會員高達53萬人，2019年月平均新增2.5萬會員。

杏一希望透過大數據分析，結合新零售服務綁定會員，加以導入雲端健康平台，推廣遠端照護及健康監控，針對特定族群提供專一服務。

杏一今年邁入第30年，以新服務、新商機發展定位，放眼精準行銷，由於此次疫情改變民眾消費模式，帶動商務平台業績開出紅盤，將持續耕耘商務平台，希望為中長期發展做足充分準備。

(時報資訊)