在首爾一家大型醫院恐爆發大規模感染，以及梨泰院夜店群聚感染確診數增加之際，南韓周三新冠狀病毒新增確診病例創下9日來新高。

韓國疾病管理本部周三宣布，新型冠狀病毒感染確診病例新增32人，創下5月11日以來新高，且其中24人為本土感染病例。目前南韓累計確診數達到11,110人。

南韓學校本學期原定於3月2日開學，但為了防止新冠肺炎疫情擴大，南韓政府5度延後開學時間，終於在79天後、於今日起分階段開學，由高三生打頭陣，成為第一批重返教室的學生，其他年級學生，包括學齡前兒童，將於6月8日前陸續開學。

不過新增確診包括仁川市兩名高三生，導致該市66所高中的高三生全部返家，繼續以遠端方式上課。

在南韓逐步恢復正常生活之際，疫情出現反彈跡象，令衛生當局對社區感染恐進一步擴大繃緊神經。

此外，三星醫療中心（Samsung Medical Center）4名謢理人員確診感染新冠狀病毒，令人擔心恐爆發另一波群聚感染。該醫院是南韓五大綜合醫院之一。衛生當局表示，由於感染途徑不明，可能會出現更多相關的確診病例。

(時報資訊)