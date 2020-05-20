被封業配王！陳時中笑回，讓大家認識水果、好地方，那就沒關係。（林周義攝）

新冠肺炎疫情期間，中央流行疫情指揮中心頻出花招，先是出示鬱金香、龜苓膏、洋蔥、西瓜等，近期前往鬍鬚長魯肉飯用餐，今日展出玉荷包，週末又要南下墾丁，指揮官陳時中也被封為業配王。他今在記者會後拿起玉荷包表示，有機會讓大家認識水果、好地方，被封業配王也沒關係。

(中時 )