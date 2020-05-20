被封業配王 陳時中：讓大家認識水果、好地方 15:082020/05/20 中時 林周義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 被封業配王，陳時中笑說，可以讓大家認識水果、好地方，那就沒關係。（林周義攝影） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 被封業配王！陳時中笑回，讓大家認識水果、好地方，那就沒關係。（林周義攝） 新冠肺炎疫情期間，中央流行疫情指揮中心頻出花招，先是出示鬱金香、龜苓膏、洋蔥、西瓜等，近期前往鬍鬚長魯肉飯用餐，今日展出玉荷包，週末又要南下墾丁，指揮官陳時中也被封為業配王。他今在記者會後拿起玉荷包表示，有機會讓大家認識水果、好地方，被封業配王也沒關係。 (中時 ) #業配 #陳時中 #認識 #玉荷包 #水果 也許您會感興趣 推薦閱讀 陳時中盼參加11月WHA實體會議 04:102020/05/16 國際大事 畢典畢旅 陳時中不會建議停辦 04:102020/05/17 生活新聞 政治化 陳時中由白轉黑 04:102020/05/17 時論廣場 挾高人氣 陳時中要漲健保費了 這類人最優先 12:272020/05/17 生活 下次去哪視察防疫？陳時中：帶大家外出踏踏青 14:262020/05/17 生活 侯友宜要求紓困標準作業手冊 陳時中：已提供相關資料 14:322020/05/17 生活 奪回雙北江山！？陳時中成民進黨2022活棋 14:512020/05/17 政治 陳時中被做成沙雕！妙答感想超誠實全場大笑 18:572020/05/17 生活 「本是同根生」下一句？陳時中妙回 謝金河大讚：十分高境界 07:542020/05/20 政治 生活熱門新聞 前長榮空姐嗆在機師餐加料！郭芷嫣親揭官司結果 - 生活 飛蟻屍海淹沒地板 照片曝光...8千人看傻喊扯 - 生活 蛋吃多不會膽固醇過高 醫：這4種人例外 - 生活 北車給坐嗎？黃暐瀚留言林佳龍臉書16字 網炸了 - 生活 梅雨鋒面這天最恐怖 降雨熱點曝光 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。