金管會今（20）日舉行主委交接儀式，新任主委黃天牧表示，將繼續貫徹執行顧立雄任內推動的金融政策，並以「4不精神」作為金融監理座右銘，使金融業達成具備強韌、充滿創新、發展永續及落實普惠金融等4項監理目標。

擔任監交人的政委羅秉成表示，去年亞太防制洗錢組織（APG）評鑑時跟黃天牧接觸，認為黃天牧文質彬彬、儒雅、條理清楚，在金管會的豐厚資歷亦屬罕見，對金融業務的嫻熟度毋庸質疑。相信未來在新主委帶領下，金管會在各項業務方面都會有更好的表現。

轉任國安會秘書長的顧立雄則表示，黃天牧的專業、實事求是精神、認真負責態度毋庸質疑，指出金管會業務任重而道遠，相信在新一屆主委、副主委帶領下，會帶領金管會同仁再創金融新局。

黃天牧致詞時表示，顧立雄為金管會主委職位樹立了新典範、立下高標竿，對繼任者而言相當有挑戰性，對其任內促進優質公司治理、發展金融科技、強化金融消費者保護及穩定金融市場等政策的重大貢獻表達高度敬佩，將繼續貫徹執行所推動的金融政策。

黃天牧指出，金融監理是他一生的工作、也是志業，而金融監理應該超然獨立、公平、公正，他將以1930年代大公報總編輯張季鸞提出的「不黨、不賣、不私、不盲」的辦報4不精神，奉為金融監理座右銘。

對於金融業發展，黃天牧認為應該要具備強韌、充滿創新、發展永續及落實普惠金融等4項目標，因此將推動強化金融韌性、推動創新金融、發展永續金融、落實普惠金融等4項監理目標。

為有效達成上述監理目標，黃天牧表示，金融業經營除了短期目標外，更應有長期規畫及遠見。監理規範應接軌國際，並妥善考量國內產業發展狀況循序漸進。最後，金融監理應符合比例原則，權衡適當的監理強度及管制手段。

(時報資訊)