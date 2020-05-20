520是不少情侶示愛的日子，觀察財政資訊中心房屋稅開徵情況，全國房屋持有者為女性占比逐年上升，情侶購屋共築愛巢比例也有上升趨勢。房仲業者提醒，情侶購屋常發生糾紛，留意人事時地物，包含反設定登記、貸款事宜、購屋時機、區域選擇、購屋目的與產品等。

台灣房屋智庫經理江怡慧表示，台灣不動產採登記主義，即便是雙方合購，但房屋僅登記一人名下，所有權人有權獨立處分資產；若登記兩人名字，只要有一方拒不配合，房子也賣不掉。

她指出，情人購屋糾紛最常見的是男方出錢登記女方名字，分手時女方認定「贈與」，男方堅持是「借名登記」，建議婚前購屋時，為確保雙方權益，可採「反設定」或是「預告登記」方式，當一方有變掛，另一方才能受到相對保障。

江怡慧表示，情侶購屋建議考量經濟最實在，申請貸款時，可由經濟條件佳或是工作收入穩定者為「房貸借款者」。在選購房屋時首要量力而為，優先考量近工作地點或交通便利地區、生活機能好的市中心區域，建議先鎖定較低總價、較小坪數之住宅為目標。

(中時 )