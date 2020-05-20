中華經濟研究院史上最低調的高層人事布達，今（20）日發生了。

金管會副主委、中央大學特聘教授張傳章今天上任中華經濟研究院院長，中經院方沒有發布任何公開訊息、沒有交接儀式，僅由院方派一輛車去接新任院長到任。

中經院內部對外宣稱，奉董事長指示，疫情期間不舉辦任何儀式。惟，中經院官網上的院長資料，已經是張傳章，資訊更新的動作倒是很快。

蔡英文總統520第二任期開始，行政院內閣新團隊也就位。金管會今天下午進行新、舊任主委交接儀式，同步卸任的金管會副主委張傳章，隨即走馬上任中華經濟研究院長的新職。

這項新人事案，是中華經濟研究院上周五（15日）晚間舉行臨時董事會所通過，當天會議由董事長曹添旺主持，會中也只有這一案。會議源起是原任中經院長陳思寬轉任永豐金控董事長，13日起由副院長王健全代理，及至新任院長到任結束。

具有公立色彩的中經院，高層人事很明顯需經府院核可，在此次內閣更迭過程，張傳章也成為八卦焦點之一。中經院15日董事會通過人事，總統府周一（18日）馬上批示，張傳章20日就到任，王健全的代理院長期間僅短短7天。

張傳章為英國蘭卡斯特（Lancaster）大學會計財務博士，政治大學國際貿易所碩士、政治大學經濟系學士，在出任金管會副主委之前，一直深耕於學術研究，曾任中央大學管理學院長、科技部學門召集人，研究專長為期貨與選擇權，財務工程，國際財務管理。

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