美股周一（18日）暴漲近千點，市場直指受惠於Moderna疫苗初步試驗結果傳捷報。但美系外資指出，道瓊大漲背後最大原因是對沖基金認錯回補空單所造成。

道瓊周一暴漲911點，收復5月失土，創下4月6日以來單日最大漲幅。Zero Hedge報導，摩根士丹利（Morgan Stanley，又稱大摩）19日最新報告表示，美股周一瘋漲，主要買盤來自對沖基金空單回補，多空策略型股票基金為本波最大買家，其中6成都是被軋空的回補潮，剩下則是多頭加碼。

其實美股上周走勢疲弱，對沖基金也進場加碼放空ETF，而這波空單認錯回補拉抬股市，也是由ETF所推升。報告提及，對沖基金的ETF空單於周一後多數已回補完畢。

由於Moderna疫苗初步試驗報喜，加上聯準會主席鮑爾對經濟前景抱持樂觀態度，為周一美股注入強心針，收盤大漲逾900點；但專家質疑疫苗研究公司Moderna研發的新冠疫苗未提供重要數據，效果引發外界疑慮，拖累美股周二（19日）重挫390點，終結連續三天上漲走勢。

瑞銀全球財富管理投資長Mark Haefele表示，目前全球有超過100種藥物和疫苗正在研發中，預期醫療突破、先進測試，以及政府的支持等都會激勵股市大幅上漲，但他也警告投資人，一旦爆發第二波疫情，不排除股市再度下跌。

(中時電子報)