國民黨主席江啟臣（左）南下台中擔任一日志工，體驗手作襪子娃娃後，並將成品放上臉書拍賣。（王文吉攝）

國民黨主席江啟臣（右）南下台中擔任一日志工，體驗手作襪子娃娃後，並將成品放上臉書拍賣。（王文吉攝）

信望愛智能發展中心的東勢小作所學員製作「愛天使」襪子娃娃，模樣精巧可愛，每個售價100元。（王文吉攝）

患有輕度智能障礙的學員劉明鑫埋首手作網格編織。（王文吉攝）

國民黨主席江啟臣手作襪子娃娃後，並將成品放上臉書拍賣。（江啟臣辦公室提供／王文吉台中傳真）

國民黨主席江啟臣南下台中參加一日志工活動，籲各界多認購弱勢團體的作品，給予學員實際鼓勵。（江啟臣辦公室提供／王文吉台中傳真）

蔡英文總統520宣誓就職並回任民進黨主席，國民黨主席江啟臣低調南下台中，參加一日志工活動。他有感而發表示表示，民進黨上下歡欣慶祝蔡英文第二屆任期到來的此時，國民黨選在520這天到偏鄉關懷弱勢，期待執政者投以更多關注，讓台灣少些政治味，多些人情味。

江啟臣20日在妻子劉姿伶陪同下，前往信望愛智能發展中心的東勢小作所參加一日愛心志工活動，除了問候偏鄉地區心智障礙的小朋友外，也體驗手作「愛天使」襪子娃娃，協助在疫情中深受衝擊的弱勢照護機構，氣氛溫馨。

患有輕度智能障礙的學員劉明鑫，看到江啟臣到場開心搬出自己創作，還說要「通通送給江啟臣」。江啟臣體驗手作襪子娃娃後，將成品放上臉書拍賣，並認購學員作品，期望以此拋磚引玉，讓弱勢族群得到社會更大的關注。

江啟臣表示，他過去時常參加信望愛智能發展中心舉辦的公益活動，曾在展覽中認購學員的編織作品。許多弱勢照護機構受疫情衝擊，捐款收入銳減，手作商品販售收入也大不如前，籲各界多認購作品，給予學員實際鼓勵。

江啟臣也提到，近日媒體聚焦520新人事，對弱勢報導不多，他籲蔡政府在紓困措施上更為用心，強化照顧身障弱勢族群，不要因為疫情的衝擊，讓原本在社會上居於弱勢者，生活更為困難，這不是悲天憫人的政府應有的作為。

(中時 )