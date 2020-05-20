新竹縣竹北市東興、成功、仁愛國中均有總量管制，今年因學區人口超額，東興、成功每班學生將收31、34個，近日多名議員也質詢未來學區規畫，新竹縣政府教育處長楊郡慈回應，未來擬取消第4順位入學，卻也引發縣議員連郁婷等人，對於「租屋卻無法提出公證者」入學權的質疑。

楊郡慈先於上周答詢縣議員林增堂提問時，說出將取消第4順位解決學區超額，依據現行入學時施要點，第4順位即為「設籍該學區者」，等於是無法提出租賃公證契約者。

連郁婷20日在質詢此事，楊郡慈則表示，優先錄取第1到第3順位學生，在法條上不會出現所謂的第4順位，在學區內有學籍的學生都有責任安置，學校若有缺額再遞補。

不過連郁婷也說，她身為律師常常接觸到買不起房子的人，她就有認識單親媽媽在仁愛國中學區租屋，一個月收入3萬元要撫養兩個孩子，若要公證多花2000元，一個月僅剩18000撫養小孩，連郁婷質疑「像這樣的狀況，在教育處目前提出的修法方向，她的孩子要讀哪裡？ 」

楊郡慈則回應，總量管制學校的量體有限，因此必須做明確規範，入學時必須繳交相關符合規範的文件，這就是審核條件的相關規定，若學校有缺額就依序遞補，沒有缺額情況下就轉介到非總量管制學校。楊郡慈後續也有說，111學年度起，竹北市將新增1國中、1國小，以舒緩學區壓力。

連郁婷不解楊郡慈為何可以面不改色、理直氣壯的認為，「入學辦法只要把第4順位砍掉，只看公證契約、只看房屋所有權狀」，就可以解決學區爆炸問題？連郁婷也說，新竹市排除外鄉鎮市的畢業生，楊郡慈提及東興國中第4順位有119人，但東興國中入學名單有107人畢業國小不在竹北市。

連郁婷抨擊，「你一定要直接把第4順位的學生砍掉，我已經跟你講他們就是買不起、租不起房子，他就是沒有辦法去公證，然後你們完全面不改色覺得這些人不重要，不需要就近入學！」、「你乾脆說沒有錢買房子的人就不要住竹北算了！」她也說，在十興里置產又可以住在中興里的人，可能很難理解，買不起房子只能租房子有多困難。

連郁婷繼續指出，參考其他縣市的入學實施要點，有縣市提出租約要達一定時間，設籍年限等規範，或是同一戶籍僅一人入學，甚至出具居住事實如水電、繳稅證明等，她也認為，未來只收第1到第3順位，不代表有落實查核居住事實，希望教育處參考其他縣市，針對修改入學實施要點，在議會提出專案報告。

(中時 )