新冠肺炎疫情造成重大衝擊，但教育部照往例發文給各大學，調查他們109學年是否要調整學雜費，最高可漲2.5％。不過據了解，到目前為止沒有任何一所大學要漲學雜費，反倒是中山大學考量疫情造成學生負擔，學雜費要下降3％。

教育部4月13日發函給國內各大專校院，109學年度學雜費收費基準調整幅度為1.4％；前一學年度未調整者，調幅上限為2.5％。想要調整學雜費的學校，應於6月10日前報教育部審議。

教育部高教司長朱俊彰表示，今年雖然有新冠肺炎疫情，但教育部仍依慣例，每年4月發函給各大專院校，調查他們是否要申請調漲學雜費。學校除了申請漲學雜費，也可降學雜費，像中山大學就因為疫情而調降學雜費。

朱俊彰指出，針對疫情衝擊，教育部已對大學陸續推出各項紓困措施，如補助學校對境外生減收學雜費的差額和校園防疫經費等，他也呼籲大學對學雜費收取要審慎考量疫情對學生和家庭的影響，一起共體時艱、共度難關。

新冠肺炎疫情對國內經濟造成重大衝擊，放無薪假人數正在攀升中，許多家庭陷入困難。面對這種狀況，但目前為止，沒有任何一所學校想要漲學雜費，反倒是中山大學要降學雜費。

中山大學日前已宣布，109學年減免學雜費3％，為期1年，全校9500位學生受惠，預估每人可少繳約1600元，校方估計將短收約1600萬元。

(中時 )