為開發臺灣自有萬代蘭品種，促進萬代蘭盆花產業發展，農業試驗所花卉研究中心以臺灣原生萬代蘭為親本，研發出新型態萬代蘭，包括雅美萬代、Honey蜜糖、Venus維納斯以及埃及豔后系列等，這些選系具有短幼年性、出瓶後1至1.5年開花，有利溫網室空間周轉率，而且花朵有怡人的芳香味、開花性佳，在國際與國內蘭展屢次獲獎，品質深受肯定，適合開發做為中小型盆花產品，極具潛力。

萬代蘭是臺灣近年來積極發展的重要外銷花卉，目前以切花生產為主，主要出口國為日本，外銷量逐年攀升並已超越泰國之供應量。萬代蘭盆花是一個新興產業，國際間缺乏適當的盆花品種，臺灣也缺乏自有的商業品種，目前栽培業者多自泰國進口切花品種之開花株或種苗，作為切花生產所需，每年購苗成本所費不貲。

農試所花卉研究中心表示，為開發臺灣自有的萬代蘭品種，減少對進口品種之依賴，該所以開發新型態蘭花產品為目標，利用臺灣雅美萬代蘭具有短幼年型的優點及克莉絲汀蘭具有香味濃郁之特色做為親本，進行屬間雜交，育成具有香味且幼年期短之新型萬代蘭，以提高溫網室週轉率為主要篩選標的，進行新品系的選拔，目前這些選系大多已進入組織培養量化之階段，未來將能供應種苗進行商業生產試種，歡迎有興趣之業者可以與花卉研究中心進一步洽談，也歡迎業者合作進行新選系之栽培模式、品質管理，及市場測試等調查評估，將臺灣自行育成的新型萬代蘭推升到國際舞台。

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