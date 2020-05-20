最近有一本出版於2011年，書名為《如何撒嬌》的舊書被網友瘋傳，書中除了傳授許多撒嬌方式之外，該本書的作者還親身示範，像是嘟嘴、裝無辜、擠眉弄眼、微笑等正確的「撒嬌表情」，因為有網友在圖書館翻找到這本書，翻拍其中內頁分享，引發廣大網友回響，甚至有不少人想買書。不過這本書目前已經絕版，博客來小編也在臉書含淚通知大家「不要再問！」

據了解，《如何撒嬌》這本書出版於2011年，作者是被稱為「世紀大媒婆」，創業超過20年的顧問公司總裁陳海倫。這本書從封面到內文，用了許多生動的表情來示範「如何撒嬌」，但經過網友分享轉傳，不少人看完其中內容後，紛紛笑稱「這肯定是失傳的武功祕笈速成篇，看一頁拳頭就硬了」、「跟著練習不被打死才怪！」；而得知這本書已經絕版，也有網友回應「好險已經絕版，那我就放心了」、「可以出一本：如何不揍撒嬌的女人嗎？」

(中時電子報)