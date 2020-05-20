針對蔡總統今發表第2任就職演說，民眾黨立法院黨團賴香伶指出，蔡總統談話少了世代正義、居住正義、分配正義，這是蔡總統接下來4年需要面對的課題。面對後疫情時代，黨團副總召張其祿說，蔡總統呼籲兩岸和平對等民主對話，兩岸如何走，是蔡總統不能迴避且必須處理的課題。

賴香伶指出，蔡總統認為第1年改革很艱難，像是年金改革造成族群撕裂，第2任期將面臨勞保議題，該怎麼處理蔡總統必須面對。

青年居住正義部分，到底是少子化造成青年人不敢生，還是高房價壓垮這個世代，民眾黨希望把台北經驗在中央實現，未來也會努力在立院提出版本，呼籲民進黨團可以聽到並回應。

張其祿表示，這會期民眾黨率先提出公民權下修18歲，率先提出修憲委員會，並在院會決議交付朝野協商，修憲路還很長，後續還要經過公民複決，蔡總統宣示決心，也符合國人期待，希望不僅下修18歲公民權，公投門檻也受到國人關注，都是可以討論凝聚朝野共識的議題。

張其祿說，台灣是主權獨立國家，維護台灣主權獨立性是國人共識，蔡總統挾著民眾期待連任，兩岸未來如何走的更好，是蔡總統不能迴避的課題。

(中時 )