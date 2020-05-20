蔡英文總統返回民進黨接下黨主席第一天，台灣國即轉往民進黨中央一樓，抗議民進黨撤掉「兩岸人民關係條例」等修正案；台灣國辦公室主任陳峻涵今表示，民進黨曾以追求建立台灣共和國為黨綱，竟然連刪除「國家統一」等字都如此舉棋不定，難道完全執政的民進黨也是看習近平的臉色嗎？民進黨終究是想與中國統一？要求民進黨主席的「辣台妹」蔡英文總統說清楚、講明白。

上周英系的蔡易餘立委提出「兩岸人民關係條例」與修憲案，欲刪除「國家統一前」等文字，隨即撤銷提案；陳峻涵說，如此草率提案，撤案實在令人無法苟同。

陳峻涵說，以提案連署委員橫跨各個派系，提案內容又如此敏感看來，民進黨高層怎麼可能一無所知？即便如此，也正好要請以「抗中保台」為連任主軸的辣台妹針對提案一事表態,辣台妹經常表示台灣是主權獨立的國家,如果不敢刪除「國家統一」字樣, 恐怕讓辣台妹被訕笑為「俗辣台妹」。

他說，民進黨的態度更認為台灣沒有宣布獨立的必要性，部分台灣人民似乎逐漸接受如此的說法，如果沒有將「國家統一」刪去，如何取信於台灣人民？

他說，台灣國辦公室向來主張應該制定一部為台灣量身打造的新憲法，然而在未能制定新憲前，若以修憲方式讓台灣邁向國家正常化也無不可，然而修憲門檻太高，因此常淪為空談，但既然國民黨團總召林為洲及國民黨前副祕書長蔡正元都表示願意排案，那麼就該讓台灣人民與國、民兩黨來場修憲的直球對決，看看到底是誰在打假球!

(中時 )