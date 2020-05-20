苗栗縣政府環保局推行廚餘去化，改成堆肥，特別設置網路平台提供縣市相關資訊。〔苗栗縣保局提供／謝明俊苗栗傳真〕

苗栗縣政府環保局為了推動去化廚餘，近日建置「廚餘化化大平台」提供民眾有關於處理廚餘最新方式資訊，希望能透過這個平台讓縣民獲得最新廚餘處理資訊，推動廚餘變綠肥等工作。

過去，苗栗縣的廚餘多半用來餵豬，但為防範非洲豬瘟蔓延，中央嚴格禁止廚餘餵豬，苗栗縣環保局為了解決大量廚餘去向，在全縣設置多處廚餘堆肥場，將廚餘轉變成堆肥，免費提供給縣民取用，來解決廚餘問題。

環保局為了讓民眾可以更快速、便利取得廚餘再利用相關訊息，日前特別建置「廚餘去化大平台」，平台內所取提供訊息：包括有「廚餘最新消息」、「廚餘宣導」、「相關法規（含回收方式、為什麼要回收）」、「堆肥廠及堆肥成品」、「再利用機構」、「下載專區」，同時也可透過超連結連至「『ㄈㄞˋㄊㄨㄥˇㄈㄞˋㄊ一ㄝˇ』電視節目」粉絲專頁、「麻糬哥與桐花妹」IG平台及相關環保單位之官網。

(中時 )