林秀琴、陳致遠夫妻歷經欠債低潮，近日以直播事業重新出發，沒想到20日又與經紀公司鴻凱娛樂傳出糾紛！經紀公司發出聲明，指責林秀琴、陳致遠夫妻私接工作，喊話將提告。對此，林秀琴受訪表示：「完全不知道發生什麼事情，怎麼最後會這樣？！好聚好散不行嗎？」語氣聽起來相當無奈。

林秀琴強調，「前陣子直播工作，經紀人都知情，他也很支持，不了解為何會發生這種事？」她表示會先與經紀公司了解事情原委，再處理後續，對於經紀公司提告一舉，她完全不知道原因是什麼。

聲明書如下：

自鴻凱娛樂與林秀琴、陳致遠簽約以來，鴻凱娛樂不遺餘力建立起二人良好演藝形象，盡心盡責為其二人接洽、安排諸多活動工作。惟近日竟發現林秀琴、陳致遠二人逕自私下接洽、從事演藝活動，完全無視雙方合約約定所應承擔之法律責任與義務，更漠視鴻凱娛樂長 久以來之支持與陪伴，該等行為已嚴重損害鴻凱娛樂之合法權益，實 令本公司深感遺憾，為捍衛鴻凱娛樂合法之權利，在不得已之情況下 特鄭重澄清如下，以正視聽：

一、 林秀琴、陳致遠二人於合約存續期間，未經本公司同意即擅自 在外私下與相關品牌及商業機構合作，從事演出、表演及代言 等活動，已嚴重違反雙方間之經紀合約。

二、 此外，林秀琴、陳致遠二人單終止經紀合約，已經違反經紀合 約之約定，對於林秀琴、陳致遠二人之違約行為，本公司絕不寬貸。

三、 為避免社會大眾對於本件事情有所誤會或混淆，並維護演藝娛 樂界之合理運作，本公司必依法主張權益，後續將正式對林秀 琴、陳致遠二人相關違約行為提告求償，以維護本公司之權益。

聲明人：鴻凱娛樂有限公司 2020年5月20日

(中時 )