為了慶祝新冠肺炎第13天來的0確診好消息，國防部特別在社群臉書上舉辦抽獎活動，將釋出C-130H運輸機的造型磁鐵給13名幸運兒。根據臉書國防部發言人的說明，C-130H命名源自神話海格力士的名字，是一架擁有強大的降落能力與躲避敵軍砲火攻擊的戰術運輸機。民眾只要在臉書官網上按讚追蹤，及留下官方所要求的字句，即可有機會獲得酷炫的C-130H造型磁鐵。

根據疫情指揮中心指揮官陳時中表示，台灣於今日(20)已達到第13天的0確診。國防部為了與民眾一同慶祝這個好消息，特別將抽出13位幸運兒，贈送C-130H運輸機的造型磁鐵。

據了解，C-130H的命名源自希臘神話海格力斯的名字，它不只負擔人力運輸、空降投任務、人工造雨、人道救援、春節輸運任務等，更擔任24小時的戰備機。若是覺得它笨重的外型就很不靈活，那並非是正確的觀念。C-130H具有極大的引擎推力，同時具有在短場起飛跟降落的能力，以及讓飛機大角度降落、躲避敵人砲火的戰術運輸機。

心動不如馬上行動，民眾只要按讚並在「國防部發言人」臉書粉絲專頁上留言「我愛130！國軍加油讚」，就有機會成為幸運的13名得獎主之一，活動日期至5月21日的下午1點截止。

(中時電子報)