訊連(5203)今日宣布與研華(2395)結盟，打造全新的智慧物聯網(AIoT)應用。研華在開發的FaceView Industrial App中，導入訊連FaceMe AI臉部辨識引擎，可透過人臉辨識技術進行即時的身分判別，及分析訪客之性別、年齡及情緒等資訊。雙方將在6月4日共同舉辦「臉部辨識×AIoT解決方案」線上發布會。

研華提供工業電腦、物聯網平台、軟體等完整的工業物聯網解決方案，推出全新的FaceView Industrial App採用訊連FaceMeAI臉部辨識引擎為核心，可透過臉部偵測、臉部辨識及臉部特徵擷取等功能，進行於零售、觀光、建築、企業等場景，進行訪客身分判別、智慧安控及年齡、性別、情緒等資料分析。FaceView Industrial App可運行於邊緣裝置及工業電腦上，快速導入至各種工業物聯網場景，具備精確、高效能及快速部署等優勢。

(時報資訊)