疫苗試驗受疑，美股殺尾盤，周二四大指數收黑，一度讓亞股緊張，所幸美股電子盤回穩。周三為520總統就職日，台股受到慶祝行情鼓舞，台股開盤報10892.76點，上漲32.32點，蘋概三王掌舵，隨後攻上10900點關卡，蔡英文演說，投資人憂心兩岸關係發展，中場一度回測平盤，不過在國家隊法人逢低護盤下，下檔有撐，權值股漲跌互見，台積電獲大單急敲拉高尾盤，且台指期結算日順勢在高檔結算，終場站上10900大關，收漲47.36點或0.44%，報10907.8點，成交金額續減至1690.82億元，。今日外資(不含外資自營商)買超42.7711億元，投信買超10.3178億元，自營商買超9.8459億元，三大法人買超62.93億元。外資連2日買超89.27億元。

雙王續揚激勵台股，沖淡美國對華為禁令提高的利空，台積電(2330)開高走高，收漲0.86%至294元，收在當日最高點；大立光(3008)一度收復3900元，尾盤略有收斂，收漲0.65%至2870元；鴻海(2317)則盤中守不住紅盤，翻黑收跌0.4%至74.5元。股王登高一呼，高價股百諾上揚，祥碩(5269)再刷新高點，收漲5.43%至1165元，恆大(1325)、合一雙雙漲停收場，股后矽力-KY(6415)、四千金成員的信驊以及世芯-KY(3661)則漲多回檔收黑。防疫股交投熱絡，生華科、康那香(9919)、熱映、寶齡富錦(1760)、泰福-KY(6541)、盛弘漲停、中天(4128)觸及漲停、震盪中收紅，國光生(4142)、邦特、亞諾法(4133)、台康生技、晟德、泰博、豪展、台康生技等也滿面笑容，生醫類指成為上市漲幅第四。而漲幅前三則為汽車、其他、光電股，漲幅分別為1.66%、1.36%、1.31%。裕隆(2201)首季虧轉盈，周三線上法說會行情續航，股價翻紅續漲，和泰車(2207)、廣華-KY(1338)股價亦獲得帶動，均收漲2%以上。自行車族群high，巨大(9921)、美利達(9914)、拓凱(4536)及桂盟等紛紛強勢奔馳，加上遠見(3040)、波力-KY(8467)、新麗(9944)衝高漲停，其他類股再寫兩個半月高點。茂林-KY(4935)攻漲停，晶電(2448)、隆達(3698)、光鋐(4956)、台表科(6278)、天瀚(6225)等光電個股邁大步，以及醫療面板夯，Q2看旺的萬達、熒茂、全台(3038)股價亦齊步向前。由於DRAM市場庫存偏低，南亞科(2408)、華邦電(2344)等受惠DRAM急單湧現，股價同步上攻；力旺、晶心科(6533)等台廠打上大陸去美化題材，同樣表演出色；京元電子(2449)、穩懋則因華為因素，遭看空收跌；半導體類股收漲0.83%，成為漲幅第五。國巨(2327)喜事集一身，奇力新(2456)、凱美(2375)、勤凱(4760)、大毅(2478)同沾喜氣，電子零件股收漲0.7%，名列漲幅第六。國泰金(2882)第一季財報亮麗激勵股價開高走高，富邦金(2881)亦上揚，金融類股收漲0.2%。跌幅前三則為油電燃氣、玻陶、造紙。權值股部分，聯發科(2454)收漲1.73%、嘉澤(3533)漲0.12%、緯穎(6669)跌0.35%、譜瑞-KY(4966)漲0.23%、台塑(1301)漲0.23%、中鋼(2002)漲0.51%、玉晶光(3406)漲3.05%、鈺太(6679)漲1.01%、南亞(1303)漲0.47%。

5日RSI為60.30，10日RSI為59.48。9日K值為45.02，9日D值為48.08。20日乖離率為1.51。在疫情緩解、期待解封行情，國泰庶民台股信心創60個月新高，而在總統就職演說中點出台灣六大核心戰略產業，包括資訊與相關數位產業、資安產業、生物及醫療科技產業、國防及戰略產業、綠電及再生能源產業、民升級戰備產業，法人認為，在政策支持下，可持續觀察後續發展。

外資連2日買超89.27億元，5月以來累計賣超1153.57億元，今年以來已賣超6263.59億元。市場交易大多呈停、看、聽局面，台指期結算後，投資人宜觀察結算後外資布局狀況。分析師認為，年線位置10986點具有不小壓力，單日成交值至少需2000億元以上才有機會過關斬將，在國際股市未出現連續性大跌之前，台股不致有大幅修正危機，但短線漲多個股籌碼有換手可能，個股波動恐將加劇。兆豐投顧董事長李秀利則點出，520後有沒有追漲力道則需觀察基本面，看股價是否仍具有合理性，營收獲利成長趨勢仍否還在、評價是否仍有上調空間等。元富投顧指出，美國封殺華為的動作加大，且是否擴及其他大陸科技大廠，恐影響到台灣相關5G零組件供應商未來的成長，包括PCB、載板、銅箔基板、光電元件、半導體都會受到衝擊，都必須持續觀察，大盤因此也強中透軟，10600-11000區間整理機會大。

(時報資訊)