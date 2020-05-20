金管會今下午舉辦卸、新任交接典禮；新接任的金管會主委黃天牧致詞時表示，金管會應扮演超然獨立、公平、公正角色，以大公報總編輯張季鸞辦報信念，即「不黨、不賣、不私、不盲」四不精神當座右銘，並追隨美國甘迺迪總統「當仁不讓」(Profiles in Courage)一書，所展現的勇氣及無私無畏的精神，帶領同仁迎接未來的挑戰。

金管會主委交接典禮，由行政院政委羅秉成擔任監交人，卸任主委顧立雄以及新任主委黃天牧共同參與儀式。黃天牧表示，「金融監理是我一生的工作，也是我的志業」，設下4項目標、3大做法，來承擔主委任內的重任。

黃天牧指出，金融業的經營應是胸懷社會、有理想、有關懷，能夠具備強韌、創新，並發展永續及落實普惠金融。

強化金融韌性做法上，黃天牧指出，要確保金融業的資本適足及業務財務健全經營，落實誠信的經營文化，並透過完善風險管理措施，提升金融體系韌性；推動創新金融方面，數位經濟時代來臨，金融創新是維持金融競爭力的關鍵，金融科技發展將秉持「鼓勵創新與預防風險」衡平原則，推動負責任創新，提升金融產業新價值。

金融發展永續方面，黃天牧將推動永續發展的國際趨勢，金融業應善盡社會責任，促進環境永續平衡，發展綠色金融，致力創造經濟、環境、社會三贏；最後，落實普惠金融，金融服務應能滿足各類型企業與民眾的不同需求，提供多元化金融商品，達到便利性與普及性。

對於日後的監理工作，黃天牧野同時提出3點做法；首先，金融監理政策的規劃與執行，除短期監理需求與目標外，更應有長期的規劃及遠見，金融業的經營也該如此。

其次，金融業的監理規範應接軌國際，導入過程中，將妥善考量國內產業發展現況、循序漸進；最後，金融監理應符合比例原則，考量不同金融機構、商品及服務的風險特性，權衡適當的監理強度及管制手段。

(中時 )