今年首波梅雨滯留鋒面來襲，全台天氣不穩定，中央氣象局指出，各地在未來一週都可能出現陣雨或雷雨，雲林縣19日累積降雨量超過200毫米，台西、麥寮等沿海地區都出現積水情況，菜農擔心豪雨成災，趕緊搶收蔬菜，這也讓前陣子因疫情低迷的菜價，微幅上漲了1至2成。

今早雲林縣各地積水已慢慢退去，就怕大雨又來，西螺菜農們一早就上工，卯足全力採收蔬菜，不過昨日的大雨也造成部分葉菜受了水傷。先前受到疫情影響，空心菜每公斤僅17元，目前售價上升至21元，調漲了3元；而高麗菜每公斤也上漲了5元，葉菜類平均每公斤貴5元。

氣象局預報指出，中南部受到滯留鋒面影響，21日及23日清晨恐會有強烈雨勢，而這波不穩定的天氣將一路持續至週末，不只農業繃緊神經，沿海地區的養殖業者也嚴陣以待，趁著大雨來襲前，趕緊抽海水進魚塭，先將鹹度拉高，預防雨水讓養殖池的鹹度變淡，影響蛤蜊生長。

水林鄉牛挑灣大排每逢大雨必淹水，雲林縣長張麗善20日上午也特地前往視察水門抽水站，而縣府19日晚間已緊急在麥寮、台西等低窪地區，佈置移動式大型抽水機及簡易作業平台，慎防短時間強降雨帶來的淹水問題，各鄉鎮公所災害變應中心也嚴防沿海地區海水漲潮所帶來的海水倒灌。

(中時電子報)