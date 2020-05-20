中國廣州市一名男子和心愛的女友結婚，婚後卻發現自己遭到詐騙，對方的年齡、戶籍、身分證全都是假的，連婚宴時請來的親友也都是花錢找臨演假扮的，男子發現後崩潰報警，而女子也因涉嫌詐騙罪和偽造國家證件罪已被檢察機關批准逮捕。

根據《中新網》報導，阿東（化名）於2018年3月透過交友軟體認識了女友小萱（化名），2人才交往不到1個月，小萱就表示自己懷孕了，而阿東原本就有計畫結婚，因此雙方見過父母後便開始同居，但2人於同年9月要辦結婚證時，小萱卻表示家鄉白雲區某村馬上要徵地，要是結婚遷出戶口就拿不到徵收款，並表示結婚證可以請朋友代辦，且男方不需到場，阿東不疑有他便答應了。

2人交往期間，小萱多次向阿東要錢，表示自己想做生意、打點娘家等，而阿東也都上萬元的給。2018年11月，小萱向阿東表示，去產檢時醫生發現孩子沒有胎心，於是便做了手術，雖然阿東很難過，但2人依舊按照計畫於2019年春天舉辦婚宴。

沒想到2人才結婚沒多久，小萱又因錢的事情和阿東吵架，之後便離家出走再也沒回來。某天，阿東在家裡發現了一張身分證，雖然身分證上的照片是妻子沒錯，但年齡及戶籍卻完全不同，阿東這才知道自己遭到詐騙，於是報警處理。

經警方調查，發現小萱在與阿東結婚前曾有過婚姻，還育有2歲兒子，而他婚宴上所請來的親友家屬，全都是花錢請來的臨時演員，12名臨時演員共花費人民幣1.6萬元（約台幣6.7萬元）。而除了阿東慘遭詐騙，也有多名民眾報案表示也曾遭到她詐騙，目前小萱也因涉嫌詐騙罪和偽造國家證件罪已被檢察機關批准逮捕。

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(中時電子報)