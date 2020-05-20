蔡英文總統520演講兩岸主軸緊扣「和平、對等、民主、對話」，國民黨立院黨團總召林為洲表示，蔡總統對於兩岸關係提出的「和平、對等、民主、對話」8字箴言，跟4年前就職演說的內容大同小異，其中期待「對話」的部分，兩岸過去4年「對話」了嗎？如果把「對話」的責任丟給對岸，那麼兩岸共同打擊犯罪、經濟文化交流、乃至於兩岸經濟合作架構協議(ECFA)，需不需要繼續？過去4年「已讀不回」，未來4年還需要繼續嗎？

林為洲舉例，假設兩岸事務性對話是綿密而完整，去年底年大陸武漢發生新冠肺炎傳播時，透過正常事務性對話程序，就不會出現台商返台困難重重，也不會出現「小明的故事」，在在顯示兩岸正常對事務性話對兩岸人民安全的重要性，期待蔡總統能夠有魄力改變過去4年「已讀不回」的狀況。

黨團書記長蔣萬安表示，蔡總統一方面強調兩岸關係將依循《憲法》及《兩岸人民關係條例》，另一方面又提到將組成修憲委員會進行「修憲」，蔡總統應清楚告訴國人，修憲的範疇包含哪些議題，會不會觸碰敏感的國家定位？已經獲得朝野共識的公民權下修至18歲是否得以先行？

蔣萬安也指出，在就職演說中，關於廣大勞工權益、迫切要解決的勞保年金改革，竟然隻字未提。面對再過6年勞保年金可能破產的危機，1千萬勞工老年生活保障，如此嚴肅地課題，以及年輕人低薪、高工時的問題，卻在通篇演說中不見一字，令國人失望。

首席副書記長林奕華表示，4年前蔡總統信誓旦旦要進行年金改革，但今天卻對勞保年改噤聲，又像是薪資水準倒退17年、30％赤貧族群，沒看到解決的決心。

林奕華也質疑，蔡總統喊了4年與各國洽簽貿易或投資保障協定，到底進度在哪裡？是否以進口美豬、日核食為代價，也沒有見到蔡總統完整論述。新南向政策繼續推動，但成效逐年衰退，又如何減緩出口對大陸的依存度？

(中時 )