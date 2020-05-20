果粉能接受嗎？知名蘋果分析師郭明錤在最新公布的研究報告中預測，蘋果(Apple Inc.)可能在 2H20(2020下半年)的 iPhone 12 中取消隨機附贈有線耳機(EarPods)。若成真，這將是蘋果連續第三年改動 iPhone 隨盒附贈產品，持續改寫果粉的記憶。

天風國際分析師郭明錤在最新公布的投資報告中，上調了 2020 年下半年關於 AirPods 出貨量的整體預測。郭明錤指出，AirPods 2(第二代)的需求在下半年看漲，原因乃是他推測蘋果在下半年推出的新一代 iPhone 中，可能不會隨盒附贈 EarPods 有線耳機。以 iPhone 動輒兩、三萬起跳的價格，這項作法很可能引來消費者負面反應。

回溯近兩、三年來，蘋果難得的改變了 iPhone 隨盒附贈的產品。除了 iPhone 之外，在 2018 年的 iPhone XS 系列、iPhone XR 中，蘋果不再贈送 iPhone 7、iPhone 8/X 這兩代隨盒附贈的耳機轉接線；在 2019 年的 iPhone 11 Pro 系列中，則是改送 12W 充電器，而非傳統的 5W 充電器(iPhone 11仍是 5W 充電器)。如果今年 iPhone 12 系列不隨盒附贈 EarPods 耳機，則要寫下連續第三年改動 iPhone 包裝傳統內附產品的紀錄。

據了解，蘋果自 2008 年的 iPhone 3G 開始隨盒附贈 3.5mm 耳機，雖然耳機接頭在 iPhone 7 這一代開始轉為 Lightning，但隨盒附耳機的傳統已經延續 12 年(至 iPhone 11 這一代為止)。如果今年不再延續，除了成本考量、期待推動 AirPods 銷售等因素，則是再度證明了蘋果朝向無線(wireless)發展的決心。

在 AirPods Pro 之後，業界盛傳蘋果正在著手準備全新 AirPods Stereo 頭戴式無線耳機，準備為 AirPods 家族再添新兵，且最快有機會在 WWDC20(蘋果全球開發者大會)期間發表。綜合上述分析師預測 iPhone 12 系列可能不搭送有線耳機的說法，蘋果為消費者提供更多、更完整無線耳機產品選擇，更顯得合情合理。

在 2019 年底，《Digitimes》(電子時報)以及JP Morgan(摩根大通)都曾預測蘋果會在 2020 年下半年推出的 iPhone 中直接搭送 AirPods，這項預測也包含蘋果不再贈送有線耳機的做法在內。以分析師郭明錤的最新預測來看，蘋果在 iPhone 12 中不贈送有線耳機的可能性大增，至於 AirPods 他們可能更傾向你自己用買的，而不是蘋果用送的。這一點，不曉得多少果粉可以接受呢？

(科技)