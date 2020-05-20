曾因基地移轉、酒駕肇事，以及強暴當地女性的駐沖繩美軍又惹議了！綜合日媒報導，沖繩縣北谷町一家貨幣兌換所遭兩名男子持刀威脅店員搶走日幣與美金現鈔，價值合計將近700萬日幣（約195萬台幣），沖繩縣知事玉城丹尼18日對此已向駐日美軍表示嚴正抗議。

根據沖繩當地媒體報導，沖繩縣警方調查顯示，兩名嫌犯12日進入兌幣所後，揮舞刀具威脅一名店員，並搶走200萬日元（約合1.86萬美元）和4.6萬美元現鈔，合計近700萬日幣。

調查人員表示，從附近的監視攝影機顯示，兩名嫌犯犯案後，開車返回沖繩嘉手納美軍基地內。沖繩縣警方調查顯示，兩名嫌疑人工作且居住在沖繩嘉手納美軍基地內，一人為美軍士兵，一人是美軍家屬，而駐日美軍憲兵隊15日拘捕了這兩名嫌疑犯，並在二人家中發現了所搶現金，部分錢款已被嫌犯花掉。

玉城丹尼15日曾在記者會上指出，沖繩回歸日本48年後，仍有70%的駐日美軍設施集中在此地。長期以來，駐沖繩美軍軍人犯罪、軍機墜毀、高空墜物和噪音騷擾等事件頻繁發生，當地民眾不堪其擾，要求將基地徹底遷出沖繩的呼聲從未停息。2016年時，駐沖繩美軍更爆發了數起性侵與酒醉肇事案件，一度讓駐日指揮官下「禁酒令」，並嚴禁海軍自由出入基地。不過在2019年時又爆發沖繩美軍殺害日女子，讓駐日美軍下令嚴禁美軍與女性接觸。

(中時電子報)