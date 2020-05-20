新竹28歲的陳姓男子與女友嘿咻，常因包皮無法退下而痛不欲生，後鼓起勇氣，前往中國醫藥大學新竹附設醫院泌尿科醫師李聖偉，並接受「微創包皮槍環切術」，一個月後重振雄風，終於能好好享受魚水之歡。

陳男向醫師說，他關鍵時刻要挺入時，卻因包皮無法退下，甚至是卡住，所以常常痛不欲生，沒有性致。李聖偉指出，1成的男性在過了青春期之後，還是有包皮過長、包莖的狀況，包莖就是包皮後退，無法露出龜頭，甚至可能出現一圈狹窄環緊縮，也就是「嵌頓性包莖」。

李聖偉繼續指出，包皮過長恐有不易清洗、尿垢殘留問題，且有異味，甚至容易感染發炎，尤其是包莖或是「嵌頓性包莖」，在行房時容易造成疼痛，或是包皮水腫等。

李聖偉建議做包皮環切的手術解決問題，割包皮可以降低包皮炎發生的機率，並且可以降低愛滋病、第二型泡疹病毒、人類乳突病毒等傳染機率，降低伴侶罹患子宮頸癌的風險，並且因為龜頭完全露出可以降低敏感度，也有助於早洩族群延長行房時間。

而傳統包皮環切手術約30至40分鐘，出血量約10cc，縫合處傷口較不平整，李聖偉則表示，微創包皮槍環切手術的手術時間約10分鐘，傷口較為平整美觀，流血量較少，並有縫合鋼釘及矽膠縫合圈約最快一到兩周就可掉落。

(中時 )