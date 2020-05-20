公平會20日委員會議決議，以附加按季函報等但書方式，准許大成長城公司、台灣卜蜂企業及中華全球食物等3家事業申請聯合行為延展期限，許可期限自109年6月1日起至114年5月31日止計5年。

大成長城公司等3家向公平會申請延展共同採購聯合裝運玉米進口許可期限，公平會審理後認為，這項聯合行為實施，可以更有效率之方式採購及裝運進口玉米，得以降低採購價格及運輸費用等進口成本，並節省商港服務費、貨物裝卸倉儲費及國內運費等費用。同時，也因進口業者眾多、市場競爭激烈，因此，參與事業有誘因將節省成本反映在售價及較穩定的供應量上，進而使買方(飼料業者、畜牧業者)及終端消費者得以合理分享聯合行為之經濟效益。

同時，公平會指出，農委會也表示，這項聯合行為會降低後端的家畜禽之配合飼料與產品成本，有助於強化國產家畜禽產品市場競爭力，有益於整體經濟及公共利益。另本合船組106年、107年及108年合船進口量分別占同期間我國玉米總進口量之25.36%、22.06%與35.61%，3年年平均約為27.68%。再者，玉米為自由進口物資，政府對進口業者之進口資格及數量均未受限，事業可自由選擇合船組別申請進口（除本案「大成組」外，尚有福懋油脂股份有限公司等35家組成「飼料聯誼組」），亦可自行以貨櫃方式進口，或直接向穀物供應代理商購買，進口管道多元，且非集中於少數事業，原料玉米取得並無困難，因此本聯合採購合船進口玉米對相關市場之影響尚屬有限，故准予附加負擔許可延展期限。

而附加負擔內容為：一、申請人應將本聯合行為之執行情形，包括每船次各進口人之登記採購量、實際採購量、價格、採購裝船期、裝貨港名稱、船抵裝貨港日期、自裝貨港開航日期、船抵我國港口日期等，按季函報本會。二、申請人不得利用本許可從事其他聯合行為，或限制任一申請人自由決定其聯合採購進口之數量，或禁止任一申請人自行採購進口，或無正當理由，拒絕他事業加入本聯合採購。本聯合行為主體變動並應報經本會備查。

(工商 )