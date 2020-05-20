肺炎疫情雖趨和緩，許多民眾減少出入公眾場合常宅在家，但處理日常生活中必要的轉帳、繳費需求不變，透過數位金融服務，無須出門、不受時間限制，利用行動銀行、網路銀行線上完成轉帳、繳費等需求，因此台新銀行為深化線上繳費服務廣度，與全家便利商店攜手合作提供「My FamiPort APP」及「FamilyMart APP」線上繳費服務，無論是不是台新銀行客戶，一般民眾也都可使用。

台新銀行數位金融處資深副總經理包國儀表示，該行與全家便利商店攜手合作提供APP線上繳費服務，民眾無須申辦銀行會員，非台新銀行客戶皆可使用，即日起民眾只需登入全家便利商店二大APP「My FamiPort APP」及「FamilyMart APP」的「線上繳費專區」，透過台新銀行介接e-Bill全國繳費網所提供的金流服務，簡單輸入本人繳款資訊及扣款銀行帳號，即可快速繳納四大電信費（中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、台灣之星）、信用卡費（中信、兆豐、日盛、樂天）及停車費（新北市、台中市），不出門就能輕鬆完成帳單繳費。

包國儀強調，該行身為數位金融服務的領導品牌，在全民共同防疫的當下，特地與該行長期密切合作的夥伴全家便利商店合作，持續提供貼近民眾生活且更安全、便捷的數位金融服務，台新銀要陪伴民眾一起守護家園，共同安度此次疫情。

(工商 )