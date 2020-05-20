英國政府日前宣布，只要牛津大學研究的新冠肺炎疫苗臨床試驗成功，最快9月就可以向3000萬英國人施打疫苗，成為全球第一個能為國民提供疫苗的國家。疫情指揮中心指揮官陳時中表示，這個消息很好、也很振奮人心，但台灣9月就能施打疫苗的機率很小，應該不可能！

陳時中解釋，英國施打疫苗的進度如此快，是因為放寬很多設定的條件，主要是因應英國疫情的關係，他們必須盡快依賴疫苗控制住疫情，但台灣目前已經多日零確診，醫療體系、量能也都很充裕，所以有很多時間、人力應付未來可能出現的確診案例，在這樣的情況下，就能更謹慎地等待疫苗出現，因為疫苗是要施打進體內的，所以到底要多少劑量、安全性如何？都非常重要，所以需要再三審視。

專家諮詢小組召集人張上淳教授說，國內多家生技廠商的疫苗研發進度也很好，都已經進入動物實驗階段，而且動物血清檢測出來的抗體也很強，顯示疫苗有效果。疫情監測組組長周志浩補充，除了國內之外，目前也一直持續與國外疫苗藥廠保持聯繫，目前國外仍未有具體銷售疫苗的計畫，將來若有進一步消息，也會盡快掌握，如果確認安全無虞，也會盡早提供給台灣民眾施打。

(中時電子報)